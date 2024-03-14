Общество 14 марта 2024, 17:33 Директор по образованию в «Яндексе» Козлова: IT-разработчики в сфере ИИ будут востребованы в ближайшие годы

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Острый дефицит кадров в области искусственного интеллекта (ИИ) наблюдается на IT-рынке России. Какие направления будут наиболее востребованными в ближайшие два-три года, рассказала директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова сайту «ФедералПресс».

Так, в список попали специалисты экстра-класса, которые способны создавать новаторские продукты и технологии в сфере ИИ. Подготовку можно пройти благодаря совместным программам «Яндекса» с топовыми вузами страны, отметила эксперт.

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Она также предложила рассмотреть такое занятие, как массовая разработка IT-решений на основе ИИ. Ежегодная потребность — около 200 сотрудников.