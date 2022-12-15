Общество 15 декабря 2022, 11:53 Директор по маркетингу НБКИ Волков рассказал о кредитной активности россиян перед Новым годом

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Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в разговоре с RT рассказал, каким образом приближение новогодних праздников влияет на кредитную активность россиян.

По словам эксперта, декабрь — это высокий сезон для потребительского рынка.

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«Как показывает статистика, в декабре количество выданных потребительских кредитов практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% и более от общих выдач в течение года», — добавил Волков.

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Он отметил, что перед тем, как сделать выгодную покупку в кредит в предновогодний период, гражданам нужно заранее проверить персональный кредитный рейтинг, среднее значение которого в ноябре составило 431 балл.