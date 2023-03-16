Общество 16 марта 2023, 13:46 Директор платформы «Рокет Ворк» Сухоставец рассказал, на каких самозанятых самый высокий спрос

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Операционный директор платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец в разговоре с изданием «Ридус» рассказал, на каких самозанятых в России сейчас существует самый большой спрос.

Летом 2022 года доля работодателей, которые заявляли о том, что уже работают с самозанятыми, составляла 52%. За год число таких компаний увеличилось на 20%.

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Как заметил Сухоставец, работодатели все чаще готовы нанимать на работу самозанятых в строительной сфере.

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«Несмотря на большое количество самозанятых в этом сегменте, общая нехватка кадров сохраняет низкую конкуренцию за рабочие места и все еще заставляет заказчиков повышать гонорары», — сказал он.

Кроме того, из-за ухода иностранных автомобильных компаний спрос повысился на автомехаников и электриков. Также востребованы самозанятые мастера в индустрии красоты, клининга и ремонта.