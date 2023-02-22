Общество 22 февраля 2023, 14:53 Директор петербургского комплекса «Юбилейный» Назарова рассказала о ходе модернизации

Читать 360tv в

В многофункциональном спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге продолжаются работы по модернизации. О подробностях этого процесса рассказала директор комплекса Наталья Назарова газете «Петербургский дневник».

По словам руководителя, в начале текущего года посетители смогли ознакомиться с современной управляемой светодиодной подсветкой с 900 светильниками.

Реклама

Также на главной арене «Юбилейного» оборудовали новые борта ледовой площадки, которые соответствуют всем мировым стандартам.

Реклама