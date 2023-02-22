22 февраля 2023, 14:53
Директор петербургского комплекса «Юбилейный» Назарова рассказала о ходе модернизации
В многофункциональном спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге продолжаются работы по модернизации. О подробностях этого процесса рассказала директор комплекса Наталья Назарова газете «Петербургский дневник».
По словам руководителя, в начале текущего года посетители смогли ознакомиться с современной управляемой светодиодной подсветкой с 900 светильниками.
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Также на главной арене «Юбилейного» оборудовали новые борта ледовой площадки, которые соответствуют всем мировым стандартам.
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Санкт-Петербург
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