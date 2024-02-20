Общество 20 февраля 2024, 11:20 Директор Передовой инженерной школы Покусаев указал на преимущества билетной системы в Москве

Читать 360tv в

Директор Передовой инженерной школы Российского университета транспорта Олег Покусаев рассказал, как модернизация транспортной инфраструктуры изменила российскую столицу. По его словам, предложенные мэром Сергеем Собяниным идеи позволят сфере продвигаться семимильными шагами, передала «Вечерняя Москва».

«Достаточно даже обратить внимание на то, какими колоссальными темпами развивается рельсовый каркас Московских центральных диаметров (МЦД) или метрополитена в целом», — отметил специалист.

Реклама

Он также заявил, что билетная система в столице — одна из лучших в мире с точки зрения оснащенности. Даже в европейских странах до сих пор используют бумажные носители, напомнил Покусаев.