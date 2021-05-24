Директор парка Маяковского в Екатеринбурге заявила об уходе

Директор парка Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман в новой публикации личного Instagram-аккаунта заявила, что покинет свой пост, написал сайт «Экономика сегодня».

Она решила уйти из-за профессиональных трудностей. Кейльман будет выполнять обязанности директора до 1 июня. По ее словам, время работы в парке было «фантастической эпохой», которая подарила ей много опыта.

Женщина заявила, что выдвинула свою кандидатуру на роль нового директора, но ее не приняли.