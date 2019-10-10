  • Директор онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников

    10 октября 2019, 13:10

    Алена Макаренко

    Иван Стилиди получил должность директора НИИ имени Н. Н. Блохина почти полтора года назад. За это время он уволил около 30 подчиненных. Об этом сообщил сайт kp.ru.
    Директор онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников

    Расчетный лист получили около 30 сотрудников начиная с ноября 2018 года. По словам Стилиди, поборами и взятками эти сотрудники порочили честь заведения, в котором работали. Глава медучреждения работает в онкоцентре с 1981 года. Поэтому Стилиди был уверен: знает о нем все. Однако позже признался, что о многом даже не догадывался.

    В сентябре 2019-го разгорелся скандал с массовым увольнением медиков из Отделения пересадки костного мозга. Изначально появилась информация о 26 врачах, готовых уйти из-за кадровых перестановок и понижения зарплаты. Тем не менее пока что только восемь человек из них подали заявление об увольнении, отметил Стилиди.

    Минздрав нашел нарушения в работе онкоцентра Блохина

    Подробнее

    «Пять уже подписано, три на рассмотрении комиссии. Но я их всех подпишу. Хотя никого не собирался увольнять», — признался руководитель.

    Он рассказал, что в НИИ сейчас, наоборот, расширяют штат, так как детский институт переезжает в новый корпус.

    Кроме того, Стилиди опроверг сведения о финансовом кризисе в НИИ, о котором говорили врачи. Руководитель назвал проблемы с деньгами «временными трудностями, связанными с техническим сбоем по вине Виктора Молостова». Стилиди уже уволил бывшего заместителя по финансовой деятельности.