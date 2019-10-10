Директор онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников

Расчетный лист получили около 30 сотрудников начиная с ноября 2018 года. По словам Стилиди, поборами и взятками эти сотрудники порочили честь заведения, в котором работали. Глава медучреждения работает в онкоцентре с 1981 года. Поэтому Стилиди был уверен: знает о нем все. Однако позже признался, что о многом даже не догадывался.

В сентябре 2019-го разгорелся скандал с массовым увольнением медиков из Отделения пересадки костного мозга. Изначально появилась информация о 26 врачах, готовых уйти из-за кадровых перестановок и понижения зарплаты. Тем не менее пока что только восемь человек из них подали заявление об увольнении, отметил Стилиди.

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«Пять уже подписано, три на рассмотрении комиссии. Но я их всех подпишу. Хотя никого не собирался увольнять», — признался руководитель.

Он рассказал, что в НИИ сейчас, наоборот, расширяют штат, так как детский институт переезжает в новый корпус.

Кроме того, Стилиди опроверг сведения о финансовом кризисе в НИИ, о котором говорили врачи. Руководитель назвал проблемы с деньгами «временными трудностями, связанными с техническим сбоем по вине Виктора Молостова». Стилиди уже уволил бывшего заместителя по финансовой деятельности.