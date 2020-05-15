Директор онкостационара в Петербурге рассказал о работе во время коронавируса

Правила действуют с 14 мая.

Изначально стационар был полностью загружен: были заняты все 405 коек и стояла очередь на две-три недели вперед, в том числе из числа иногородних. В последнее время ситуация изменилась. «Мы держим свободные койки, чтобы иметь возможность маневра», — пояснил Беляев.

Из-за проведения противоэпидемических мероприятий время от времени приходится закрывать разные отделения, в которых выявляются пациенты с коронавирусом. Администрация стационара сразу устанавливает круг лиц, который контактировал с заболевшим. После чего пациентов выписывают, а медицинских сотрудников отправляют на карантин.

Еще недавно в стационаре не работали шесть отделений, но с 18 мая закрытыми останутся только два.