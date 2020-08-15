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    15 августа 2020, 18:47

    Директор одного из ведущих минских заводов признал поражение Лукашенко перед подчиненными

    Анастасия Калинина

    В субботу генеральный директор Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский выступил перед заводчанами. В своем выступлении он признался, что голосовал за Лукашенко. В тоже время он сообщил, что признает поражение президента на выборах.
    Директор одного из ведущих минских заводов признал поражение Лукашенко перед подчиненными

    Алексей Римашевский заявил, что голосовал за Александра Лукашенко осознанно, так как оценивал действия кандидата. Видео выступления опубликовано в Теlеgrаm-канале Tut.by. Эти слова горожане восприняли негативно и начали скандировать: «Уходи!» Но позже Римашевский признал поражение Лукашенко.

    Но я признаю, что он (Александр Лукашенко — прим. ред.) их не выиграл

    Алексей Римашевскийгенеральный директор Минского завода колесных тягачей.

    Протесты в Белоруссии начались 9 августа. В ходе волнений травмы получили как мирные граждане, так и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в Белоруссии были задержаны российские журналисты, часть из них были ранены. Вскоре всех задержанных отпустили. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протестами управляли из-за границы. Так, накануне белорусские пограничники не впустили в страну граждан Латвии, потому что посчитали их провокаторами. В их телефонах была обнаружена переписка с обсуждением покупки военных масок.

    Новости SMI.FM