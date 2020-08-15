Директор одного из ведущих минских заводов признал поражение Лукашенко перед подчиненными

В субботу генеральный директор Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский выступил перед заводчанами. В своем выступлении он признался, что голосовал за Лукашенко. В тоже время он сообщил, что признает поражение президента на выборах.

Алексей Римашевский заявил, что голосовал за Александра Лукашенко осознанно, так как оценивал действия кандидата. Видео выступления опубликовано в Теlеgrаm-канале Tut.by. Эти слова горожане восприняли негативно и начали скандировать: «Уходи!» Но позже Римашевский признал поражение Лукашенко.

Но я признаю, что он (Александр Лукашенко — прим. ред.) их не выиграл Алексей Римашевский генеральный директор Минского завода колесных тягачей.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. В ходе волнений травмы получили как мирные граждане, так и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в Белоруссии были задержаны российские журналисты, часть из них были ранены. Вскоре всех задержанных отпустили. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протестами управляли из-за границы. Так, накануне белорусские пограничники не впустили в страну граждан Латвии, потому что посчитали их провокаторами. В их телефонах была обнаружена переписка с обсуждением покупки военных масок.