Общество 28 декабря 2023, 14:37 Директор образовательного центра Масютина: детям не стоит заниматься учебой на каникулах

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Новогодние каникулы — время отдыха, однако некоторые дети собираются уделить внимание учебе. Директор столичного образовательного центра Галина Масютина негативно оценила такой подход, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт напомнила, что у школьников и без того серьезная нагрузка: занятия с репетитором, спортивные секции и всевозможные кружки.

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«Я рекомендую на время каникул отложить все учебники и тетради, провести этот период с пользой», — отметила специалист.

Масютина посоветовала отправиться всей семьей на каток или в парк. Это не только улучшит взаимоотношения, но и пойдет на пользу успеваемости ребенка, добавила газета «Петербургский дневник».