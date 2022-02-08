Директор объяснил увольнение читавшей Хармса учительницы в Петербурге

Директор гимназии № 168 Светлана Лебедева заявила, что уволенная по собственному желанию учительница Серафима Сапрыкина нарушала план работы. Она читала детям стихи Даниила Хармса и Александра Введенского вместо того, чтобы проводить урок по теме битвы под Москвой, передал «Петербургский дневник».

Директор призналась, что ее не очень огорчила ситуация с увольнением педагога. По ее словам, Сапрыкина сама решала, какие занятия проводить с детьми, вопреки плану работы. И в начале декабря она посвятила урок поэзии Хармса и Введенского, хотя по плану школьных мероприятий должна была провести занятие, посвященное битве под Москвой.

Лебедева заверила, что сама отнюдь не против этих поэтов.

«У меня много внуков, которым я, помимо прочего, читаю стихи Хармса. Они вызывают у детей настоящий восторг», — сказала директор.

Учительнице следовало согласовать замену занятий, но она не обсуждала это ни с директором, ни с завучем. А уволилась по собственному желанию одним днем, потому что нашла другую работу.

В Минпросвещения ранее заявили, что проверят ситуацию с увольнением учительницы, писала газета «Известия».

В Госдуме ранее также потребовали провести объективное разбирательство по ситуации с Сапрыкиной, передавала «Газета.ru».

Сама учительница ранее заявила, что ей пригрозили увольнением по статье «Утрата доверия» из-за чтения девятиклассникам стихов Хармса и Введенского. По словам Сапрыкиной, директор назвала этих поэтов, репрессированных в СССР, «пособниками фашистов» и «врагами народа», сообщал RT.