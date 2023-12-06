Общество 06 декабря 2023, 18:29 Директор НЖК Вепрецкая сочла недостаточным увеличение штрафов за недопуск газовщиков в дома

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Увеличение штрафов до 10 тысяч рублей за недопуск газовщиков в дома не решит проблему участившихся аварий, здесь необходимы более жесткие меры. Об этом сообщила директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, при повышенных штрафах процент недопуска сократится, но даже такие суммы являются незначительными. В основном специалистов в дома не пускают люди, которые незаконно сделали перепланировку.

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«Газовщики должны подстраиваться под возможности потребителя, поэтому штрафовать граждан, которые по той или иной причине не могли быть дома, не будут», — отметила Вепрецкая.