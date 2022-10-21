Директор новороссийской школы выгнала детей из столовой, не разрешив купить обед | 360°

Общество 21 октября 2022, 23:16 Директор новороссийской школы выгнала детей из столовой, не разрешив купить обед Директор новороссийской школы выгнала детей из столовой, не разрешив купить обед unsplash.com

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Директор одной из школ в Новороссийске выгнала детей из столовой, не разрешив купить булочки. Свой поступок она объяснила тем, что ребята не питаются платно вместе со всем классом. Такое видео опубликовал Telegram-канал «Краснодар № 1».

На кадрах из столовой две женщины спрашивают детей, питаются ли они с классом. Получив отрицательный ответ, одна из них советует школьникам пойти купить шаурму.

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В комментариях возмущенные читатели подтверждают, что ситуация, когда родителей так или иначе принуждают оплачивать питание, не в новинку.

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«Везде так. Детям не разрешают выходить, чтобы что-то купить. Питание принудительное и при этом не бесплатное. Если отказываешься, требуют справку от врача. Когда уже это закончится?», — пожаловалась Алена.

«Мои дети учились в 71 школе Краснодара. Директор тоже запрещала не питающимся с классом детям посещать столовую», — написал анонимный пользователь.

«У меня в школе тоже было, заставляли всех питаться (платно естественно). Не питались только те, у кого справка о том, что требуется особая диета», — рассказала Анна.

Реакции от руководства школы или региональных властей пока не поступало.