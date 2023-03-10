Эксклюзив 10 марта 2023, 18:03 Директор нижнетагильской школы провел экстренное совещание после нападения учителя ОБЖ на учеников Власти Нижнего Тагила: перед родителями школьников извинились после оплеухи от учителя ОБЖ

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Родителям школьников, получившим оплеухи от учителя ОБЖ, принесли извинения. Об этом «360» рассказали представители управления образования администрации Нижнего Тагила.

«Директор сразу после сообщений о случившемся организовала экстренное совещание с участием родителей» — сообщили они.

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По словам представителей ведомства, участники встречи обсудили причины и детали ситуации.

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«Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя» — дополнили в управлении.

Самого учителя отстранили от работы. Он не сможет преподавать вплоть до окончания проверок. Их проводят как сотрудники школы, так и представители правоохранительных органов.

В ведомстве рассказали и о позиции учителя на ситуацию. По их словам, нападавший объяснил оплеуху ученикам отсутствием у них дисциплины во время урока.

«Конфликт урегулировали», — резюмировали в Управлении.

Представители ведомства сказали, что родители больше не имеют претензий к учителю.