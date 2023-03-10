10 марта 2023, 18:03
Директор нижнетагильской школы провел экстренное совещание после нападения учителя ОБЖ на учеников
Власти Нижнего Тагила: перед родителями школьников извинились после оплеухи от учителя ОБЖ
Родителям школьников, получившим оплеухи от учителя ОБЖ, принесли извинения. Об этом «360» рассказали представители управления образования администрации Нижнего Тагила.
«Директор сразу после сообщений о случившемся организовала экстренное совещание с участием родителей» — сообщили они.
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По словам представителей ведомства, участники встречи обсудили причины и детали ситуации.
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«Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя» — дополнили в управлении.
Самого учителя отстранили от работы. Он не сможет преподавать вплоть до окончания проверок. Их проводят как сотрудники школы, так и представители правоохранительных органов.
В ведомстве рассказали и о позиции учителя на ситуацию. По их словам, нападавший объяснил оплеуху ученикам отсутствием у них дисциплины во время урока.
«Конфликт урегулировали», — резюмировали в Управлении.
Представители ведомства сказали, что родители больше не имеют претензий к учителю.
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