Директор немецкого музея обвинил СССР в преступлениях Гитлера

По мнению представителей музея, Россия должна отмечать не только День Победы, но и разделить с немцами «ответственность за начало войны». Директор музея Йорг Морре заявил, что немцев удивляет красный флаг, и они не до конца понимают, почему он висит над зданием музея.

«Очевидно, что Сталин и Советский Союз причастны к этой конфликтной ситуации. Ведь еще Ленин выступал за мировую революцию. Сталин знал, что рано или поздно возникнет идеологическая полемика и что Гитлер ведет антибольшевистскую политику», — отметил Морре.

По его словам, русские сегодня должны быть повинны за многочисленные жертвы военной агрессии Гитлера и эксперименты, которые он проводил. Официальные власти Германии пока не комментировали слова Йорга Морре, сообщил «Царьград».