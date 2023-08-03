03 августа 2023, 17:38
Директор Национального родительского комитета Оболонский: проблема с очередями в сады и школы есть во всех регионах РФ
На сегодняшний день проблема с очередями на поступление в детские сады и первые классы наблюдается во всех регионах России. Об этом заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский «Национальной службе новостей».
По словам эксперта, всем родителям необходимо объединиться и активнее требовать решения проблемы у губернаторов. Именно взрослые должны отстаивать право своих детей ходить в сады и школы.
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Оболонский отметил, что серьезное финансирование для решения проблемы с очередями выделяется в Москве, Чечне и Татарстане.
Школы
Детские сады
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