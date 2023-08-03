Общество 03 августа 2023, 17:38 Директор Национального родительского комитета Оболонский: проблема с очередями в сады и школы есть во всех регионах РФ

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На сегодняшний день проблема с очередями на поступление в детские сады и первые классы наблюдается во всех регионах России. Об этом заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, всем родителям необходимо объединиться и активнее требовать решения проблемы у губернаторов. Именно взрослые должны отстаивать право своих детей ходить в сады и школы.

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Оболонский отметил, что серьезное финансирование для решения проблемы с очередями выделяется в Москве, Чечне и Татарстане.