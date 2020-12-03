Директор музея в Ингушетии заявил о краже экспонатов. Но через три дня нашел их во время уборки

Директор музея краеведения в Ингушетии заявил в полицию о краже экспонатов на сумму 166 тысяч рублей. Но через пару дней пропажу обнаружили во время очередной уборки. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 30 ноября директор сообщил, что из витрины зала археологии были украдены изделия из драгоценных металлов. Но сегодня их нашли во время обычной уборки. Как выяснилось, они лежали в шкафу. Однако неизвестно, почему они оказались именно там и кто их туда положил.

В четверг в Краснодаре произошло необычное ограбление. Двое неизвестных в защитных костюмах вынесли из ломбарда драгоценности под гимн России. Их преступные действия попали на камеру видеонаблюдения. Информации о пострадавших нет. Но на кадрах видно, что продавца злоумышленники не тронули.