Директор музея рассказал, как мог подняться купол над челябинским метеоритом

Поднятие купола над фрагментом челябинского метеорита могло произойти из-за технического сбоя. Об этом заявил директор исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский.

Мы допускаем, что технический сбой возможен. Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду и как это получилось, у нас вариантов нет Владимир Богдановский.

Как директор музея рассказал РИА «Новости», купол управляется с пульта, но чтобы его задействовать, нужно быть от метеорита не дальше чем в двух метрах. Причем нужно занять место на определенной линии, а сигнал направлять в специальное окошко на высоте 50 сантиметров.

По словам Богдановского, поднятие купола началось без сбоя электричества, причем настолько медленно, что посетители не обратили на это внимания.

Знаменитый челябинский метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Многие жители Челябинской области и других ближайших регионов стали свидетелями огненной вспышки. Самый крупный фрагмент метеорита весил более 600 килограммов, его подняли из озера.