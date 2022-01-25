Директор музея блокады Елена Лезик назвала оскорбительными обвинения противников QR-кодов

Музей обороны блокады Ленинграда откроет свои двери для посетителей бесплатно в День полного освобождения Ленинграда от блокады — 27 января, однако для входа нужно будет предъявить QR-код. Директор музея Елена Лезик рассказала Piter.TV, что музей получает оскорбительную критику от противников QR-кодов.

Некоторые особо ярые противники вакцинации и QR-кодов сравнивают такие ограничения с действиями фашистов и не стесняются писать об этом руководству музея. Елена Лезик рассказала, что в музее стараются доброжелательно реагировать на подобные обвинения, объясняя необходимость ограничений для безопасности посетителей и сотрудников музея.

«Очень не хотелось бы создавать такую обстановку, где люди подвергались бы реальной опасности. Поэтому мы ограничиваем количество людей, проверяем QR-коды. Надеемся, что тем самым вносим лепту в общий процесс противостояния коронавирусной инфекции. Просим с пониманием, максимально корректно, без неуместных, крайне оскорбительных сравнений, отнестись к этой ситуации. Либо дождаться лучших времен и тогда посетить наш музей», — сказала она.