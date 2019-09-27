Директор московской школы уволил методиста, запретившего отпускать детей в туалет во время урока

По данным Telegram-канала «Подъем», руководитель учебного заведения отменила приказ Бабий, составленный для учителей. Выход в туалет во время урока не относится к «режимным вопросам», поэтому куратора обвинили в превышении полномочий. После этого Сычева уволила Бабий.

Московским школьникам запретили ходить в туалет во время урока Подробнее

Ранее в интернете распространился приказ методиста от 24 сентября. Согласно нему, учителям запрещается выпускать школьников в туалет во время уроков. Педагогам, нарушившим новые требования, угрожали дисциплинарными взысканиями. Так Бабий решила бороться с курением в туалетах, написало издание. Тем же приказом учителей обязывали дежурить на переменах и находить юных любителей сигарет.

Одним из первых приказ опубликовал блогер Илья Варламов. По его словам, это уже не первый случай для школы.

«Ученики этой школы рассказывают, что учителя уже пару лет пытаются не выпускать их из класса в туалет, ссылаясь на некий „приказ“ (который, видимо, появился только два дня назад). Школьникам приходилось либо выбегать без разрешения, либо скандалить с преподавателями, чтобы добиться позволения посетить туалет», — рассказал Варламов.

В то же время Сычева в беседе с «Ридусом» опровергла заявления блогера. Она заверила, что до последнего не получала подобные жалобы.