Директор «Мосфильма» выразил соболезнования в связи со смертью кинокритика Разлогова

Кирилл Разлогов был выдающимся киноведом и прекрасно знал свое дело. Об этом в беседе с изданием «Газета.ru» сообщил режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров. Он выразил соболезнования его родным в связи со скоропостижной смертью киноведа.

«Кирилл Эмильевич был выдающимся во многих отношениях киноведом, прекрасно знал кинематограф, ориентировался в теории кино и занимал высокую позицию и в советском, и в российском кино. Он был очень обаятельным, веселым человеком, необыкновенно эрудированным и очень интеллигентным. Конечно, это большая утрата», — отметил Шахназаров.

Он добавил, что был знаком с Разлоговым еще с советских времен. Кирилл, по его словам, олицетворял фигуру кинокритика. Он никогда не являлся радикалом и прекрасно разбирался в разных направлениях.

Шахназаров отметил, что ему жаль, что уходят такие люди как Разлогов, а такие маргиналы как Матизен остаются.

Ранее сообщалось о смерти президента Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилла Разлогова. Он скончался 27 сентября в возрасте 75 лет. Об этом рассказала его дочь Анастасия.