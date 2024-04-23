Общество 23 апреля 2024, 11:57 Директор ММКФ Кудрявцев посоветовал посмотреть фильмы «21 рубин» и «Нирвана»

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в 46-й раз проходит в Москве с 19 по 26 апреля. Из основной программы стоит посмотреть фильмы «21 рубин» и «Нирвана», сообщил программный директор фестиваля Иван Кудрявцев «Национальной службе новостей».

Картина «21 рубин» — политический триллер, в котором одну из главных ролей играет Микки Рурк. «Нирвана» больше медитативный фильм. В нем особо ничего не происходит и практически нет диалогов, однако режиссеру удается создать особую атмосферу.

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Кудрявцев отметил, что в национальном конкурсе «Русские премьеры» заявлены фильмы «Евгений Телегин» режиссера Виктора Тихомирова и «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова.