Директор МакSим развеял домыслы о ее неудачном концерте в Казани

По мнению некоторых очевидцев, во время концерта 36-летняя певица была «заторможенной» и «вялой», поскольку она мало двигалась и пела с заминками. Нашлись и такие, кто предположил, что артистка находилась под запрещенными веществами или алкоголем. Эти домыслы были опровергнуты концертным директором МакSим, которая заверила, что концерт прошел с аншлагом и все зрители остались довольны.

«Все были довольны, одна какая-то девочка в интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха. Все это очень некрасиво», — приводит слова Соколовой «Экспресс газета».