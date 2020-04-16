Директор магазина в Костроме потерял 250 тысяч на зарплаты. Но добро еще случается

Костромичка нашла на улице файл, до отказа набитый наличными. В нем оказалось 267 тысяч рублей. Честная женщина отнесла деньги в полицию, а стражи порядка отыскали растерю. Файл с купюрами потерял директор мебельного магазина. Сознательная костромичка Светлана Барашкова рассказала «360», как обнаружила сверток.

«Я просто шла по асфальту в этом направлении. Подойдя ближе, я обратила внимание, что прямо на моем пути лежит файл с чем-то. Я пакет подняла, убедилась, что это деньги достаточно в крупном размере, и вызвала сотрудников полиции», — описала ситуацию Барашкова.

Собеседница добавила, что в тот момент подумала о печали того, кто эти деньги потерял. Барашкова даже предположила, что такую крупную сумму мог потерять кто-то материально ответственный, как в реальности и оказалось.

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщили в местной полиции, с заявлением о пропаже в отделение никто не обращался, поэтому сотрудники правоохранительных органов отправились на поиски сами. Вскоре они нашли женщину, которая потеряла эти деньги. Она работает директором мебельного салона.

Пачка банкнот лежала у нее в кармане, когда она уходила с работы и ставила помещение на сигнализацию. Женщина побоялась, что деньги выпадут, и переложила их в пакет. В нем была дыра, и сверток с зарплатой для сотрудников она все-таки потеряла.

«Когда женщина обнаружила пропажу, было уже поздно, самостоятельные поиски успехом не увенчались, а обратиться в полицию она не догадалась», — рассказали правоохранители.

Директор магазина поблагодарила сознательную костромичку и отзывчивых полицейских.