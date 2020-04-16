    16 апреля 2020, 16:56

    Директор магазина в Костроме потерял 250 тысяч на зарплаты. Но добро еще случается

    Андрей Иванов, Мария Бокарева

    Костромичка нашла на улице файл, до отказа набитый наличными. В нем оказалось 267 тысяч рублей. Честная женщина отнесла деньги в полицию, а стражи порядка отыскали растерю. Файл с купюрами потерял директор мебельного магазина. Сознательная костромичка Светлана Барашкова рассказала «360», как обнаружила сверток.

    «Я просто шла по асфальту в этом направлении. Подойдя ближе, я обратила внимание, что прямо на моем пути лежит файл с чем-то. Я пакет подняла, убедилась, что это деньги достаточно в крупном размере, и вызвала сотрудников полиции», — описала ситуацию Барашкова.

    Собеседница добавила, что в тот момент подумала о печали того, кто эти деньги потерял. Барашкова даже предположила, что такую крупную сумму мог потерять кто-то материально ответственный, как в реальности и оказалось.

    Директор магазина в Костроме потерял 250 тысяч на зарплаты. Но добро еще случается | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Как сообщили в местной полиции, с заявлением о пропаже в отделение никто не обращался, поэтому сотрудники правоохранительных органов отправились на поиски сами. Вскоре они нашли женщину, которая потеряла эти деньги. Она работает директором мебельного салона.

    Пачка банкнот лежала у нее в кармане, когда она уходила с работы и ставила помещение на сигнализацию. Женщина побоялась, что деньги выпадут, и переложила их в пакет. В нем была дыра, и сверток с зарплатой для сотрудников она все-таки потеряла.

    «Когда женщина обнаружила пропажу, было уже поздно, самостоятельные поиски успехом не увенчались, а обратиться в полицию она не догадалась», — рассказали правоохранители.

    Директор магазина поблагодарила сознательную костромичку и отзывчивых полицейских.