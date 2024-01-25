Общество 25 января 2024, 15:57 Директор лифтового союза Харламов: В РФ следует продлить действие технического регламента для замены лифтов

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Технический регламент Таможенного союза требует к февралю 2025 года заменить и обновить 100 тысяч лифтов. Сделать это за год не получится, поэтому в России следует продлить действие технического регламента, сообщил директор Национального лифтового союза Петр Харламов в эфире радиостанции «Говорит Москва»

По словам эксперта, перенос сроков будет самым простым решением проблемы. Было бы лучше, если бы правительство профинансировало многоквартирные дома, однако это становится трудной задачей на фоне сложной экономической ситуации в стране.

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Отмечается, что за годы существования спецсчетов не удалось накопить средства на замену старых лифтов из-за низких ставок на капремонт.