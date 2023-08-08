Общество 08 августа 2023, 00:03 Директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев умер в возрасте 47 лет Freepik

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Скончался директор АО «Конструкторское бюро химавтоматики» Сергей Ковалев. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Ковалеву было 47 лет.

«За годы работы в отрасли Сергей Ковалев награжден за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности знаком Федерального космического агентства „За обеспечение космических стартов“, Благодарностью Президента РФ, медалью Министерства обороны РФ „За трудовую доблесть“ и другими наградами», — сказано в сообщении.

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Конструкторское бюро химавтоматики разработало первый в России метановый ракетный двигатель. За время руководства Ковалева на предприятии выполняли исследования в области создания новых ракетных двигателей.

В Роскосмосе отметили, что КБ начало огневую отработку нового кислородно-керосинового двигателя для второй ступени «Союза-5», а также ряд других проектов.