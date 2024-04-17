Общество 17 апреля 2024, 14:46 Директор клининговой компании Савчук: нельзя убирать на хранение грязные зимние вещи

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Россияне постепенно начали перебирать гардероб и менять зимнюю одежду на летнюю. Главное правило здесь — не убирать на долгое хранение грязные вещи, сообщила гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, различные потожировые пятна или другие загрязнения испортят хранящуюся одежду. Кроме того, у вещей может появиться специфический запах. Шубы и пуховики с мехом лучше предварительно отдать в химчистку.

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Савчук также отметила, что не все предметы гардероба стоит держать в вакуумных мешках. Пиджаки, пальто, изделия из кожи необходимо убрать в чехлы, чтобы они не потеряли свою форму.