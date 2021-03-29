Директор Казанского цирка рассказал о травмах сотрудника после нападения слона

Сообщения о тяжести травм сотрудника Казанского цирка после нападения слона — это газетная утка. Сейчас правоохранители ведут расследование.

«Эта утка у нас сейчас проверяется, поэтому не спешите ни с какими комментариями, пока не появятся официальные комментарии. <…> Сейчас нужно понять полностью, что произошло, как произошло и почему произошло. <…> Инцидент произошел. <…> Человека увезли в больницу», — рассказал «360» директор цирка.

Собеседник отказался от подробных комментариев и анонсировал пресс-конференцию. Пресс-секретарь больницы Гульнара Тимуршина сообщила о состоянии пострадавшего.

«Состояние его оценивается как средней степени тяжести. Он действительно получил травму и был госпитализирован в экстренном порядке <…> в отделение травматологии. Это все, что я вам могу сказать. <…> Информация пока закрыта, с ним работают правоохранители», — объяснила Тимуршина.

Ранее сайт KazanFirst со ссылкой на источник сообщил, что слон напал на сотрудника Казанского цирка ночью. По предварительным данным, животное с силой оттолкнуло мужчину, он отлетел и получил сотрясение, перелом плеча, нескольких ребер и грудных позвонков.