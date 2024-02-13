Общество 13 февраля 2024, 13:47 Директор кадрового агентства Маргулис: няни получают порядка 100 тысяч рублей

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Работа няни в настоящее время оплачивается достаточно высоко, зарплата может достигать 200 тысяч рублей. Об этом радио «КП» рассказала гендиректор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис.

Она отметила, что на такую высокую оплату могут претендовать только специалисты высокой квалификации с большим опытом и навыками. Однако зарплата около 100 тысяч рублей — более чем реальна. Няни стали настолько востребованы, что начали шутить, что именно они выбирают подходящие семьи, а не наоборот.

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«Да я бы сказала, что и несколько лет назад было так. Если это хорошие няни, профессионально квалицированные, то это всегда были востребованные специалисты», — подчеркнула Мария Маргулис.

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