Общество 27 декабря 2023, 15:45 Директор ЯГОМИК Бугаев заявил, что музей не изменит название Директор ЯГОМИК Бугаев: музей не собирается отказываться от своего названия Якутский музей им. Ем. Ярославского

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Директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского (ЯГОМИК) Николай Бугаев заявил, что учреждение не будет отказываться от своего названия на фоне признания экстремистским движения ЛГБТ*. Об этом он рассказал сайту «КП — Якутия».

Накануне в Сети появилась информация о том, что музей якобы решил поменять свою аббревиатуру — ЯГОМИК. В СМИ предположили, что такую меру приняли на фоне скандалов с ЛГБТ*-тематикой.

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Однако Бугаев заверил, что музей от своего названия не откажется. У учреждения есть два официальных наименования: «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского» и «Якутский музей». Они равнозначны, подчеркнул директор.

«Мы не собираемся отказываться от своего названия. <…> Просто раньше наш музей объединял музеи в районах, но они уже давно перешли под управление своих муниципалитетов», — сказал Бугаев.

По его словам, оба названия музея актуальны и часто используются. А в социальных сетях наименование «Якутский музей» было с самого начала.

Методист культурно-образовательного отдела учреждения Туйаара Иванова пояснила, что в Сети указали именно короткое название, чтобы удобнее было искать в интернете. В учреждении, как отметили авторы материала, к ажиотажу в СМИ отнеслись положительно.

«Что касается аббревиатуры — мы ведь ее уже лет 20 нигде не используем, а для сокращения пишем „Якутский музей“», — уточнили в музее.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.