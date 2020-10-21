Директор из Новороссийска пообещала «рвать» учителей за отсутствие маски

Директор школы № 22 Новороссийска пообещала «рвать» учителей, на которых не будет масок во время новой проверки. Голосовое сообщение, размещенное в учительском чате, попало в СМИ. Директор извинилась за свои слова.

Незадолго до появления записи в школе прошла городская проверка из-за COVID-19. Проверяющие обнаружили нарушения.

«Вы подвели школу, коллеги! Вы подвели. Следующая [с проверкой] пойдет прокуратура с Роспотребнадзором. И не дай господь у кого-нибудь из вас не будет находиться на ушах маска», — напирала директор Юлия Аймалитдинова.

Согласно ее требованию, маска должна «висеть» на ушах и подбородке, а не лежать на столе.

«Я приеду коллеги, я не знаю, что я с вами буду делать. Но я вас лично буду рвать тогда!» — пообещала Аймалитдинова тем, кто не выполнит требований.

После того, как запись разошлась в СМИ, директор сообщила, соберет коллектив и извинится перед педагогами.

«Наверное, я действительно переборщила с эпитетами, и когда я выйду на работу, обязательно извинюсь перед коллективом», — сказала она изданию «Блокнот Новороссийск».

При этом Аймалитдинова отметила, что сейчас 14 сотрудников школы находятся на больничном, «а другие пренебрегают правилами, рискуют своим здоровьем, здоровьем детей».

Комментируя требование носить маску на подбородке, она заявила, что по регламентам это допускается во время урока, «чтобы дети видели что и как говорит учитель».