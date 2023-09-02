Общество 02 сентября 2023, 13:33 Директор Института США и Канады РАН Гарбузов подтвердил свое увольнение Директора Института США и Канады РАН Гарбузова отстранили от должности Скриншот видео Youtube

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Российский политолог Валерий Гарбузов сообщил, что его отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя. Данную информацию историк подтвердил ТАСС.

Агентство отметило, что в Сети начали распространять информацию об увольнении Гарбузова из института после 23 лет работы в нем.

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«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора», — рассказал историк.

Он обратил внимание, что в документе не указали причину такого решения, однако апеллировали к статье трудового договора об «инициативе учредителя».

Гарбузов является специалистом в области внутренней и внешней политики США. Политолог написал более 70 научных работ. В Институте США и Канады РАН он начал работать в 2000 году. В феврале 2016 года после голосования на общем собрании сотрудников его избрали директором института.

Ранее один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), преподаватель магистратуры направления «Маркетинг-менеджмент» Игорь Липсиц заявил о своем уходе из института. Он отметил, что уходит по собственному желанию.