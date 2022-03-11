Директор Института иммунологии ФМБА Хаитов скончался

На 79-м году из жизни ушел научный руководитель Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) Рахим Хаитов. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Отмечается, что под руководством ученого разработали и создали лекарства и вакцины нового поколения, среди которых препарат от коронавируса «МИР 19» и кандидатная вакцина против ВИЧ/СПИД. Кроме того, Хаитов воспитал плеяду специалистов, которые продолжают деятельность по развитию его собственной научной школы.