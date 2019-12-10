Директор института Генплана Москвы рассказал, каким Лужков был в работе

«Все обычно руководство не любят, и я тоже сначала как-то, может быть, не совсем толерантно относился. А потом я все понял. Он все время боролся за город. Иногда защищая его от нас, архитекторов, ну и тем более от каких-то других нападок. Мои коллеги не верят, что он был романтиком, а я считаю, что он был московским романтиком на абсолютно жесткой, реальной почве», — поделился воспоминаниями Ткаченко.

Москва Лужкова. 10 перемен города при мэре — от МКАД до «Черкизона» Подробнее

Ткаченко отметил, что работа Лужкова на посту мэра выпала на тяжелое для страны время, постсоветский период. Однако благодаря руководству мэра город трансформировался в сферах градостроительства и социального развития. Москва задавала пример для других городов России.

«Что меня восхитило? Он за год научился градостроительному языку, очень непростому, специфическому языку. Он читал все чертежи. Мы многие рассказывали ему свои проекты, и он в беседе один на один внятно и доходчиво объяснял, что ему хотелось бы. Он был совершенно адекватный человек, не гнушающийся нормального, простого общения. И не только с руководителями подразделений, но и с простыми архитекторами», — рассказал архитектор.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни. Главой города он проработал с 1992 по 2010 годы.