Общество 09 января 2024, 10:50 Директор ИИПСП Орлов предложил запретить уведомления о времени продажи алкоголя в магазинах

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Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов направил обращение на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко. Он предложил запретить магазинам уведомлять посетителей о приближающейся приостановке продажи спиртного. Об этом сообщил RT.

По словам специалиста, такие объявления относятся к маркетинговым механизмам продвижения торговли алкоголем. Орлов призвал приравнять подобную информацию к рекламным материалам.