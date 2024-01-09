09 января 2024, 10:50
Директор ИИПСП Орлов предложил запретить уведомления о времени продажи алкоголя в магазинах
Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов направил обращение на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко. Он предложил запретить магазинам уведомлять посетителей о приближающейся приостановке продажи спиртного. Об этом сообщил RT.
По словам специалиста, такие объявления относятся к маркетинговым механизмам продвижения торговли алкоголем. Орлов призвал приравнять подобную информацию к рекламным материалам.
Алкоголь
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