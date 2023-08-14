14 августа 2023, 16:06
Директор HalleHouse Котлов рассказал, что стройматериалы с высокой долей импорта продолжат дорожать
Директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов в разговоре с изданием Life рассказал, что до конца текущего года отделочные материалы с высокой долей импорта продолжат дорожать на фоне падения курса рубля.
Также подорожают шпаклевка, лаки, краски, фасадные масла и прочие строительные товары.
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Как подчеркнула директор по маркетингу мебельной компании Mr.Doors Екатерина Хворостова, на стоимость ремонта будет влиять не только рост курса валюты, но и удорожание логистических издержек и усиление санкционного давления со стороны западных стран.
Строительство
Ремонтные работы
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