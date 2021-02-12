«Директор говорила, что мне нужна слава». Девочка, которую пытался поцеловать учитель, рассказала о давлении

В петербургской гимназии накануне разгорелся скандал — учитель ОБЖ пытался поцеловать свою ученицу. Но теперь на девочку сильное давление оказывает школьное руководство. Об этом школьница рассказала «360».

«Обижают не сильно, но давление есть. В самом начале, когда еще не было распространено директор говорила, что мне нужна слава, внимание. Что я плохая и в этом роде. Сейчас ее дочка пишет, что я темная лошадка, пью, курю и что у меня вся стена в фотографиях с 30-летними мужиками», — поделилась собеседница «360».

В соцсетях появилось видео, на котором учитель ОБЖ притягивает несовершеннолетнюю к себе и пытается ее поцеловать, а школьница пытается увернуться. Как выяснилось, она и раньше пыталась донести до директора, классного руководителя и матери, что мужчина проявляет к ней повышенный интерес. Но никто ей не верил, кроме школьного психолога. А потом появился ролик.

Родители учащихся гимназии рассказали «360», что год назад похожий случай был с учителем физкультуры. Тот якобы оказывал двусмысленные знаки внимания ученицам. Но этот случай руководство «замяло». Девочки из других классов вспомнили, что среди школьников ходили слухи, мол, учитель ОБЖ любит молоденьких.

Теперь произошедшем занялся Следственный комитет. Сейчас педагог уже не работает в этой гимназии. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статье «Развратные действия». Решается вопрос о мере пресечения.