Директор Госархива Петербурга опроверг секретность «характеристики КГБ» Путина

Комсомольская характеристика Владимира Путина — это не секретный документ, и выдавал ее не КГБ, а Дзержинский районный комитет комсомола. Об этом «360» рассказал директор Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга Владимир Тарадин.

«Этот документ никогда не был секретным. Это обычная комсомольская характеристика. И выдал ее Дзержинский райком комсомола, а никак не КГБ. Такие документы никогда не были секретными», — пояснил он.

Тарадин пояснил, что сама характеристика представлена на выставке, которую организовали в честь 90-летия архива. В экспозиции находятся документы самых известных людей.

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«Мы выбрали самых ярких представителей, которые оставили в нашем городе свой след. Там очень много: и Тухачевский, и Жуков, и Говоров, и Шмидт, Товстоногов, Гагарин», — пояснил Тарадин.

Он отдельно рассказал историю с первым в мире космонавтом. Гагарина пригласили приехать в город и пообещали сводить в театр, показать красоты Северной столицы. Но приехать он не смог и прислал письмо с извинениями о том, что у него много работы. На экспозиции представили эту бумагу с автографом первого космонавта.

В комсомольской характеристике Владимира Путина говорится, что он «постоянно повышает свой идейно-политический уровень, активно занимается в сети партийной учебы, постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство».

Кроме того, в свободное от работы время он активно занимается спортом, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо и чемпионом Ленинграда 1976 года. Подписан документ секретарями Комитета ВЛКСМ и Дзержинского райкома ВЛКСМ. О том, что документ рассекретили, сообщил сайт 78.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интерес к прошлому российского лидера среди жителей страны вполне закономерен. Так он прокомментировал ТАСС появление комсомольской характеристики в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга.