Директор Гильдии маркетологов Гвоздик оценил решение Nike покинуть Россию

Исполнительный директор Гильдии маркетологов Олег Гвоздик прокомментировал новость о том, что компания Nike намерена уйти с российского рынка. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам маркетолога, товары компании будут по-прежнему завозить в страну по схеме параллельного импорта.

«Продукцию компании Nike будут и дальше поставляться в Россию с помощью параллельного импорта. Тут ситуация такая же, как и с другими брендами, которые ушли из России. К тому же через год или через два эта копания и половина других, что ушли, вернутся в Россию. У нас большой рынок, у нас много денег, бренд Nike у нас известный, поэтому им выгодно будет вернуться», — считает Гвоздик.

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что американская компания Nike не продлила соглашение о сотрудничестве с российской Inventive Retail Group (IRG). Торговые точки планируют закрыть тогда, когда закончатся текущие товары.