Директор гида «Мишлен» рассказал о перспективах российских ресторанов

Презентация первого выпуска гида «Мишлен» состоялась в парке «Зарядье» в октябре. Среди российских заведений было отмечено девять лучших. О том, какие перспективы существуют у ресторанов и кафе в России, рассказал международный директор гида Гвендаль Пулленнек, написал RT.

По словам эксперта, московская гастрономическая сцена действительно начала активно развиваться, особенно в последние годы. Инспекторы Мишлен начали работать над проектами в Москве более пяти лет назад.

«Прошло пять лет. И в последние годы наши инспекторы смогли отметить, что московская гастрономическая сцена действительно развивается. Речь идет одновременно и о качественных, действительно разнообразных продуктах, и о все большем количестве ресторанных концептов, а также о шеф-поварах, которые имеют свой стиль и зачастую вдохновляются своими корнями и историей российской кухни, которую они интерпретируют по-своему. Это настоящая креативность и зачастую современный и одновременно очень международный подход», — заметил Пулленнек.

Он добавил, что новый гид Мишлен действительно может оказать влияние на туризм. По его словам, такие события полезны для имиджа туристического направления.

«Путешествие сюда может принести самобытный кулинарный опыт, и это дополнительная мотивация для путешественников. Кроме того, мы считаем, что это может помочь придать ценности Москве как туристическому направлению за счет повышения лояльности со стороны туристов и появления у людей дополнительной мотивации для поездки», — заключил эксперт.