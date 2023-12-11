Общество 11 декабря 2023, 13:21 Директор фонда Пахмутовой Малышко опроверг информацию о коронавирусе у композитора

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Сообщения о госпитализации Александры Пахмутовой с симптомами коронавирусной инфекции ранее появилась в СМИ. Президент фонда композитора Евгений Малышко в беседе со «Звездой» назвал эту информацию недостоверной.

По его словам, Пахмутова действительно попала в больницу, но не с COVID-19, а с обычным простудным заболеванием. Композитора госпитализировали для того, чтобы избежать различных осложнений на фоне хронических заболеваний.

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Малышко отметил, что у Пахмутовой сейчас нет температуры.