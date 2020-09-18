Директор фонда «Дом с маяком» отдала ребенка-инвалида в обычную школу

«Я уверена, что школа не готова к таким тяжелым детям, потому что настолько тяжелых детей, как Коля, вообще единицы. Но еще я думаю, что школа никогда не будет готова к инвалидам, пока инвалиды не начнут туда приходить», — рассказала Мониава.

По ее словам, никто просто так не сядет и не подумает: «А не сделать ли нам лифты и пандусы, не нанять ли мне дефектолога?»

Коля — один из первых настолько тяжелых детей, кто пришел в обычную школу. Однако он явно не последний, уверена его новая мама. Причем с каждым годом таких детей будет учиться все больше и больше. На это повлияло изменение законодательства, и обратно «все это уже не откатить».

«Так что уже нет смысла обсуждать — ходить инвалидам в школу или не ходить. Они явно будут ходить. Теперь надо обсуждать, как адаптировать школу, как повысить квалификацию учителей… Дискуссия должна быть уже вокруг этого», — обратила внимание Мониава.

Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, после этого все законы и локальные акты привели в соответствие с этой конвенцией. В частности, это коснулось и законодательства, связанного с образованием.

Кроме того, изменились Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы), разработаны специальные индивидуальные программы для инвалидов. Помимо этого, появились правила, согласно которым любая школа обязана принять ребенка с инвалидностью при наличии мест.