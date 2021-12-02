Директор Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада сравнила с пытками содержание заключенных в американских тюрьмах

Условия содержания заключенных в американских тюрьмах трактуются только одним способом — это настоящие пытки, которые направлены на то, чтобы сломать людей и физически, и психически. Такое заявление сделала директор Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

Российская правозащитница выступила в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и поделилась собственным опытом нахождения в заключении на территории США. Она заверила, что силовики пытаются сломать саму личность человека. По ее словам, заключенным не оказывают медицинскую поддержку, на них периодически надевают кандалы. Кроме того, по словам Миры, осужденным зачастую не дают спать, не приносят еду.

«Мой вес не превышал 50 кг, я постоянно находилась в кандалах, когда меня перемещали. Меня продолжали держать в кандалах после отбывания срока. Я содержалась в изоляторе более 10 месяцев при ярком свете, без свежего воздуха, мне не оказывалась медицинская помощь. Я получила травму ноги, мне требовалась операция — я ее не получила. На протяжении двух лет я не знала, как выгляжу, который час, какое время суток, мне не давали спать», — перечислила Мира Тэрада нарушения американских силовиков.

Спать, по словам Миры, ей тоже регулярно не давали, сообщил «Политэксперт».

По мнению Тэрады, американские власти в тюрьмах ввели репрессивную систему. Причем, по ее словам, пожаловаться в полицию на тюремных надзирателей тоже не так-то просто: для воздействия при этом тоже есть жесткие механизмы. Сама Тэрада уже подала прошение на имя премьер-министра Финляндии, чтобы разобраться в истории со своим заключением и добиться справедливости.