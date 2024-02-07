Общество 07 февраля 2024, 18:22 Директор ФМД Голиков: петербургская филармония продолжит держать цены на билеты до тысячи рублей после капремонта

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В петербургской Филармонии для детей и молодежи продолжается капитальный ремонт. Учреждение продолжит держать цены на билеты до тысячи рублей и после реконструкции, сообщил директор и дирижер ФМД Михаил Голиков «Петербургскому дневнику».

По его словам, филармония как социальное учреждение много сотрудничает со школами и детсадами. Сохранить цены после обновления залов и культурной программы будет возможно только благодаря поддержке города и партнеров.

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«Наша филармония, несмотря на ремонт, продолжает свою активную деятельность. Это большая работа всего коллектива сродни подвигу», — также отметил Голиков.