Директор фирмы в Махачкале наворовал известняка на сумму более 15 млн рублей

Силовики установили, что генеральный директор махачкалинской фирмы, которая торгует грунтом, камнем и щебенкой, в течение двух лет незаконно добывал известняк. Он украл полезных ископаемых на сумму более 15 миллионов рублей. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах Махачкалы.

«Установлено, что <…> генеральный директор <…> с января 2018 года по декабрь 2020 года в 3,5 километра к северо-западу от поселка Талги путем незаконной добычи совершил кражу полезных ископаемых (известняка)», — рассказал собеседник.

По данным источника, общая стоимость украденной горной породы составляет 15 157 491 рубль.

Накануне житель Пензы попался на краже латунных труб из теплового пункта города. Полицейские задержали подозреваемого. По предварительным данным, он вынес с территории около 400 килограммов труб и сдал их в пункт приема металла. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.