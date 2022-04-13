Меладзе распустил «ВИА Гру», сообщила пресса. Концертный директор это опроверг

Музыкальная группа «ВИА Гра» перестала существовать, продюсер коллектива Константин Меладзе подал документы о ликвидации одноименного общества ограниченной ответственности. Об этом со ссылкой на документ сообщило агентство «Москва».

«Общество с ограниченной ответственностью „Группа ‚ВИА Гра‘ уведомляет о том, что единственным участником ООО ‚Группа ‚ВИА Гра‘“ принято решение о ликвидации ООО „Группа ‚ВИА Гра‘“», — говорится в документе.

В нем отмечается, что кредиторы могут заявить свои требования в течение ближайших двух месяцев.

Концертный директор ансамбля успокоил поклонников ансамбля, сообщив изданию Super, что группу еще рано хоронить.

«Сама группа не закрывается. У нас уже как год идет реорганизация всех юридических лиц. Не путайте бренд и юридическое лицо», — заявил он.

Коллектив «ВИА Гра» был образован в Киеве в 2000 году, в ходе концертной карьере ее состав неоднократно менялся. В последнее он время в группе выступали Софья Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.

Ранее Попова рассказывала, что беременность ставила крест на карьере исполнительниц в «ВИА Гре».