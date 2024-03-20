Общество 20 марта 2024, 10:52 Директор Дома русского зарубежья Москвин заявил, что многие релоканты остались патриотами своей страны

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Директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин в беседе с радиостанцией Sputnik высказал мнение, что многие релоканты, уехавшие из России, остались патриотами своей страны. Он привел в пример людей, давно проживающих на юге Франции.

«Там, где представлены потомки первых русских эмигрантов, там победа бесспорная у Путина. Что касается последней волны уехавших, так называемых релокантов, то здесь ситуация разная», — сказал он.

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Среди релокантов есть люди, которые борются с нынешней властью, и также есть немало тех, кто стал релокантами вынужденно. Это случилось, когда западные фирмы закрывали свои представительства в России и перевозили людей в другие страны.