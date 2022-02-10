Директор DNS пообещал помочь уволенной за подключение стиральной машины сотруднице
Директор DNS Алексеев пообещал помочь уволенной за подключение стиральной машины
Директор DNS Дмитрий Алексеев заявил, что компания поможет бывшей сотруднице Ирине Парфенчик, уволенной после установки стиральной машины клиентке. Об этом Алексеев сообщил РИА «Новости».
Директор компании заявил, что у них нет никаких претензий к Парфенчик. Алексеев даже выразил готовность стать ее наставником. По его словам, бывшая сотрудница могла бы заняться бизнесом.
«Она довольно востребованный специалист, хорошо сможет заниматься малым бизнесом в сфере сервиса электроники и бытовой техники», — сказал Алексеев.
Он не исключил, что Парфенчик и DNS в будущем будут сотрудничать. По его словам, надо, чтобы из этой истории получилось что-то хорошее. Но ему не хочется, чтобы в это были втянуты сторонние люди.
Журналистка из Владивостока Лада Глыбина ранее рассказала в соцсети, что сотрудница DNS по ее просьбе подключила у нее дома стиральную машину. После ее поста сотрудницу уволили. Алексеев писал, что в магазинах сети сотрудникам запрещается продавать сторонний товар и оказывать сторонние услуги. Позже он сообщил, что они с Парфенчик встретились и обо всем договорились, и девушка будет заниматься предпринимательством.
Сама Парфенчик воздержалась от комментариев.
Ранее газета «Известия» писала, что россияне начали массово скупать стиральные машины и холодильники.