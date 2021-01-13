Директор частного детсада в Видном завалила родительницу на парту из-за претензии к воспитательнице

В частном детском саду «Лидер» в Видном случилось удивительное. Когда мать одного ребенка хотела составить претензию на воспитательницу, ее повалили на парту, а потом держали взаперти. Об этом «360» рассказала пострадавшая Алена Дугинова.

«Мы начали туда ходить в конце сентября. Решили прийти с мужем на экскурсию. В каждом кабинете у них была камера, собственная территория. Нам все понравилось, мы решили пойти. Первые две недели более-менее ходили, без происшествий, а потом началось: то укусили, то синяк, то за волосы брали ребенка», — вспоминает женщина.

Последний раз она забрала сына с рассеченным глазом. В частном саду объяснили, что он упал либо с кровати, либо на ковер — мнения разошлись. Молодая мама попросила записи с видеокамер, но ее в спальне, как оказалось, никогда не было.

Родительницу заверили, что беспокоиться не о чем, потому что ребенок упал сам из-за плохого равновесия. Тогда она попросила записи с других мест за тот день. Но съемки предоставлять отказались.

«Я понимаю, что в детском садике могут и толкнуть и укусить, но воспитатели должны быть в курсе и хотя бы одну такую ситуацию предотвратить», — объяснила собеседница «360».

После этого она поехала в полицию. Но, чтобы подать заявление, нужен был договор с учреждением. Второй экземпляр находился в саду. За ним Дугинова и поехала. Но в кабинете ее поджидал почти весь персонал, в том числе муж директора и ее дочь — начинающий юрист. Хоть молодую маму это и удивило, она продолжила заполнять документы.

В расторжении договора надо было заполнить пункт: «Имеете ли вы претензии». Собеседница написала, что имеет их к воспитательнице. Ее попросили переписать заявление, а претензию записать на отдельном листе. Но директор все равно отказалась принимать претензию. Тогда пострадавшая взяла все оригиналы со стола и направилась к выходу.

«Дочь директора потребовала отдать документы. Я попросила их сначала принять претензию. Дочь начала угрожать. А потом вскочила ее мама. Они завалили меня на парту и вырвали мои документы», — рассказала она.

Потом женщины увидели ее включенный диктофон на телефоне. И тогда муж директора зажал ее шею и отобрал гаджет. Он направился в другую комнату и стал удалять записи. Все это время в проходе стоял ребенок потерпевшей, который начал уже плакать. Но персонал все еще не отпускал ее, тогда она силой вырвалась от них.

Директор и ее дочь держали Дугинову без связи и никуда не отпускали, рассказала собеседница «360». Каким-то образом она смогла схватить рабочий телефон и вызвать полицию. После этого ее с сыном начали выгонять, выкинув все вещи на улицу. Директор с мужем и дочерью оперативно уехали. Заявление в итоге женщина все же написала.

«Садик оставлять безнаказанным нельзя. Я не хочу закрывать на это глаза. Это учреждение не должно работать. Садик недобросовестный», — резюмировала молодая мама.