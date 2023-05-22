Общество 22 мая 2023, 10:45 Директор Boxberry Митурич рассказал, как правильно упаковывать растения при перевозке Директор Boxberry Митурич: для перевозки саженцев нужно использовать крафт-бумагу

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Директор региональной сети Boxberry Александр Митурич в разговоре с изданием Life порекомендовал перевозить деревья на дачу или в загородные дома, завернув их во влажную ткань и крафт-бумагу.

Он объяснил, что такие растения как роза или камелия не перенесут дорогу длительностью более шести дней. Причем пленка не подойдет, поскольку листья нуждаются в воздухе.

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«Перед отправкой саженца корень вместе с комом земли заворачивают во влажную ткань и полиэтилен. Затем растение по всей длине прокладывают крафт-бумагой — пленка или полиэтилен не подойдут, так как листьям нужен воздух», — сказал Митурич.

Чтобы земля не просыпалась во время перевозки, необходимо обмотать горшок несколькими слоями пупырчатой пленки, резюмировал эксперт.